Gwiazdy "TTBZ" hucznie świętują pierwszy odcinek na zamkniętej imprezie: Julia Kamińska, Krzysztof Ibisz, Maciej Dowbor (ZDJĘCIA)

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" powrócił właśnie na ekrany i to w odświeżonym składzie, co jest zasługą nowego dyrektora programowego Polsatu - Edwarda Miszczaka. Ten najwidoczniej wziął sobie za punkt honoru, żeby tchnąć nieco życia w trącący myszką format i zgromadził do 18. edycji show całkiem imponujący (przynajmniej w porównaniu do ostatnich sezonów) skład gwiazd.