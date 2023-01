Krzysztof Ibisz wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Jego udział w show skomentowała BYŁA ŻONA

Krzysztof Ibisz w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Jak wiecie, prowadzę @tanieczgwiazdami, żeby w nim nie tańczyć. Z @twojatwarzbrzmiznajo mi się nie udało. Będę śpiewał. Nie zdziwię się, jak ludzie moje wyczyny wokalne będą używać jako syreny alarmowe, a ja stanę się Twarzą zatyczek do uszu. W każdym razie obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nie zepsuć Wam tych pięknych piątkowych wieczorów - czytamy.

Anna Nowak-Ibisz wspiera Krzysztofa Ibisza

Być twarzą zatyczek do uszu to fajna sprawa - mają we mnie wiernego klienta od lat, niemieckie najlepsze. Lata temu śpiewałeś w telewizji dla naszego synka "Kołysankę dla okruszka" i było bardzo dobrze! Na co dzień słoń na ucho też Ci nie nadepnął, także... ten... Trzymamy kciuki za kontrakt z zatyczkami! Będzie Pan zadowolony i my też - pisze "Pani Gadżet".