"Twoja twarz brzmi znajomo". Krzysztof Ibisz WYGRAŁ pierwszy odcinek! Zobaczcie, w kogo się wcielił (FOTO)

Krzysztof Ibisz wśród uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo"

Krzysztof Ibisz wcielił się w Macieja Maleńczuka

Za nami pierwszy odcinek 18. sezonu show, w którym to Krzysiek miał za zadanie wcielić się w... Macieja Maleńczuka. Ucharakteryzowany na kontrowersyjnego artystę 58-latek wykonał utwór "Uważaj na niego" , czym zachwycił jurorów, a Małgorzatę Walewską poderwał nawet do tańca.

Trzy minuty temu cała Polska czekała na ten występ. Ciężko jest podrobić barwę Macieja Maleńczuka, więc wiadomo, że nie był to stuprocentowy Maleńczuk, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało. W zadaniu aktorskim - dyszka - ocenił występ Ibisza Robert Janowski.

A ja się cieszę, że żyję w tych samych czasach co Krzysztof Ibisz. Jestem zachwycony, chciałem zrobić coming out i przyznać publicznie, że kocham Krzysztofa za dystans. Wierzcie mi, że nikt w polskim show biznesie nie ma do siebie takiego dystansu jak on - słodził mu zięć Andrzeja Grabowskiego.