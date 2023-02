Maciej Rock chłodno o relacjach z Maciejem Dowborem: "Jest rywalizujący. Na pewno będzie starał się mnie przysłonić..."

Maciej Rock nowym prowadzącym "TTBZ". Dlaczego przyjął propozycję Polsatu?

Na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu pojawił się również jeden z beneficjentów zmian wprowadzonych przez Edwarda Miszczaka, Maciej Rock. Niedawno okazało się bowiem, że to właśnie prezenter zastąpi Piotra Gąsowskiego na stanowisku prowadzącego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Rock przez wiele lat był związany ze stacją, gdzie spełniał się jako prowadzący m.in. "Idola" czy "Must Be The Music" i choć w ostatnim czasie nieco rzadziej pojawiał się na ekranie, teraz postanowił wrócić do świata telewizji.