Wiadomo, kto zastąpi Piotra Gąsowskiego w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To ZNAJOMY Macieja Dowbora!

Tymczasem okazuje się, że zmiany personalne mogą nie być dla Dowbora aż tak dotkliwe, bo miejsce Gąsowskiego najprawdopodobniej zajmie jego inny kolega. Prezenterzy już wielokrotnie mieli okazje spotkać się na scenie polsatowskich produkcji i znają się prywatnie od wielu lat. Mowa o Macieju Rocku, którego możecie kojarzyć z roli prowadzącego w "Idolu", a także "Fabryki Gwiazd", "POPlisty czy "Must Be the Music. Tylko muzyka". Był gospodarzem koncertów odbywających się w ramach sopockich festiwali "TOPtrendy" i "Top of the Top" oraz wielu imprez i koncertów Polsatu.