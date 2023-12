Internautka do Agnieszki Kaczorowskiej: "Jakie święta pani obchodzi, skoro nie wierzy pani w Boga?". Już ZAREAGOWAŁA

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się świątecznym zdjęciem. Internautka zapytała ją o wiarę

W piątek Kaczorowska postanowiła po raz kolejny dać do zrozumienia, że jest już gotowa, by rozpocząć tegoroczne świętowanie. Dwa dni przed Wigilią celebrytka pochwaliła się na Instagramie ujęciem wykonanym podczas rodzinnej sesji zdjęciowej. Kaczorowska i jej mąż wraz z córkami zapozowali w świątecznej scenerii - w przytulnym salonie, na tle choinki, bożonarodzeniowych wianków i starannie rozstawionych na podłodze prezentów. Uśmiechnięta od ucha do ucha Kaczorowska wtuliła się w męża, ich pociechy w tym czasie bawiły się zaś drewnianym domkiem dla lalek.

Agnieszka Kaczorowska zapytana, dlaczego obchodzi święta. Tak odpowiedziała

A skąd pani wie, w co ja wierzę? Skąd wie pani, w co wierzy moja rodzina? Wniosek wysuwa pani z faktu, że mamy ślub cywilny i że nie ochrzciliśmy dzieci. To bardzo zawężone myślenie. Ponad 50 proc. Polaków święta rozumie jako "rodzinny czas", a nie chodzenie na pasterkę... I w zasadzie, zaglądając w historię, co w tym czasie było przed Bożym Narodzeniem i że wiele tradycji jest wziętych ze zwyczajów pogańskich, to nie ma się co dziwić. Życzę wspaniałych świąt! Z życzliwością i zrozumieniem do ludzi i świata - napisała.