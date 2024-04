Internautka do Anety Glam: "Byłabyś z TYM PANEM, gdyby nie jego kasa?". Rozjuszona celebrytka zareagowała

Aneta Glam nie weźmie ślubu z milionerem

Nie będzie żadnego ślubu, to jest jakiś pakt, który George zawarł ze swoim bratem i jego synem, że nigdy nie wezmą ślubu. (...) Ja mu ufam, on mi ufa i może dlatego jesteśmy tacy szczęśliwi, bo nie mamy papierka i każdy musi się starać, żeby ten związek przetrwał - zdradziła jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą.

Aneta Glam odpowiada internautce

Ciekawe, czy byłabyś w związku z tym panem, gdyby nie jego kasa? Bardziej wizualnie pasuje do twojej mamy - napisała na Instagramie.

Nie mogą niektórzy ścierpieć mojego szczęścia, bo wiedzą, że ich to nigdy nie spotka. Jestem żywym dowodem na to, że w życiu można mieć wszystko. Więc co się z tym wiąże, dowodem na ich nieudolność - odpisała.