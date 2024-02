Internautka do Caroline Derpienski: "Masz GARBKA na nosie, a ciągle go retuszujesz. W planach operacja?". Szybko się ODPALIŁA

W środę 21-latka zorganizowała na swoim profilu serię Q&A, w której poruszyła kilka zastanawiających jej fanów kwestii. Jedną z nich była niedawna wizyta Polki w luksusowej rezydencji Mar-A-Lago należącej do Donalda Trumpa, którego - jak niejednokrotnie wspominała - jest zdeklarowaną fanką . Jedno z pytań dotyczyło jej słabości do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeden z internautów zapytał wprost, na czym polega fenomen zhańbionego polityka.

Ależ co mnie to obchodzi, każdy orze, jak może - odparła Derpienski. Powiedziałam wczoraj na moim TikToku, że nawet, gdyby Biden zaprosił do siebie, to też bym poszła na event. Ja nie opowiadam się za żadną partią polityczną, nie mieszam się w żadną politykę. Po prostu Trump jest osobą popularną i tyle. Nie wnikam w jego działania.