Caroline Derpienski na imprezie u... Donalda Trumpa. Znów spotkała IDOLA (?) i pokazała wnętrza jego rezydencji (ZDJĘCIA)

Mimo skłonności do oszukiwania obserwatorów, amerykańskie przygody Caroline wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem. Szczególnie, gdy gwiazdka nie snuje wybujałych opowieści, lecz faktycznie pokazuje, jak spędza czas za oceanem. Tak też stało się w nocy z wtorku na środę, gdy Derpienski znów zawitała do luksusowej rezydencji Mar-A-Lago, która od 1985 roku jest własnością Donalda Trumpa . Aspirująca gwiazdka już wielokrotnie podkreślała, że jest wielką fanką byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc ostatni wypad musiał być dla niej wyjątkowo ekscytujący. Swego czasu 23-latka opowiadała nawet Pudelkowi, jak kontrowersyjny polityk skradł jej serce.

Bardzo uwielbiam Trumpa. Za to, że powiedział, że jestem piękna. To było tak, że dostałem od niego zaproszenie do Mar-a-Lago. On gości, których zaprasza, traktuje bardzo dobrze, do każdego podchodzi, każdego pozdrawia. Ja akurat miałam sukienkę z dużym dekoltem i powiedział, że jestem "beautiful" - fantazjowała w rozmowie z reporterem Pudelka.