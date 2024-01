Caroline Derpienski płaci GIGANTYCZNY PIENIĄDZE za życie w Miami. Celebrytka wyjawiła, ile kosztuje wynajem mieszkania w USA

Dorota 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Powiem szczerze że to trochę śmiesznie jest... Dostałam mieszkanie po babci w spadku. Sprzedałam je i za 150 tysięcy euro kupiłam mieszkanie w Hiszpanii. Mam firmę której płace za doglądanie, ochronę przed ocupantes, wynajem wakacyjny. Sama latam tam kilka razy do roku odpocząć czasem pracuje z tamtąd zdalnie. Mieszkanie wygląda bardzo podobnie do luksusowych wnętrz Caroline salon z aneksem kuchennym dwie małe sypialnie, mini pralnia i duży balkon/taras z widokiem na osiedlowy basen za nim uliczka, tory kolejki i morze. Dla mnie żaden to luksus tylko zwykły standard który daje fajnie możliwości bo mieszkanie zarabia dla mnie na ratę kredytu na chatę w Warszawie. A teraz widzę zdjęcia jakiejś Lalki Barbie kota mówi że ona jest kobietą sukcesu, milionerka i wiedzie luksusowe życie.... A i taki ręcznik z Logiem Gucci to w hiszpańskich sklepach z pamiątkami i badzirwiem kupisz za 10 euro 🤣🤣🤣🤣