Internautka do Dominiki Gwit: "Akceptowanie swojej otyłości to LENISTWO". Aktorka odpowiedziała

Internautka skrytykowała wypowiedź Dominiki Gwit na temat otyłości. Aktorka postanowiła zareagować

Otyłość to choroba, która wynika najczęściej z ciężkich chorób metabolicznych. Żeby z nią walczyć, trzeba ją poznać. Dowiedzieć się, skąd jest i jak ją leczyć. Żeby to zrobić, trzeba szukać dobrych lekarzy, szukać pomocy, aby okiełznać otyłość, aby nie dać się jej rozprzestrzenić. Jednak, żeby to zrobić trzeba WYJŚĆ z domu, pokazać się ludziom, lekarzom. Otyłość niszczy psychikę, jest straszna. Wiele otyłych osób wstydzi się iść do lekarza. Dlatego trzeba dać sobie szansę na dobre życie, nie pozwolić na to, by otyłość nami zawładnęła. Bo w życiu chodzi o zdrowie, uśmiech, miłość i danie sobie szansy na dobre życie. Zapraszam do obejrzenia całego wywiadu - odpowiedziała na słowa krytyki Dominika Gwit.