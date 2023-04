Internautka do Mamy Ginekolog: "SCHUDNIJ!". Celebrytka-lekarka odpowiedziała

Monika 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

I to pokazuje,że co by nie zrobiła to zawsze ktoś się doczepi . Kurcze urodziła trójkę dzieci , jak ktoś obserwuje wie ,że ma chorobę Crohna ( nawet nie wiem czy dobrze napisałam) , a ludzie serio czepiać się będą brzucha ? Ludzie sami dla siebie jesteście potworami . Nie trzeba tutaj polityki , nie trzeba tutaj wojen, bo ludzie swoim jadem sami się wykończą. Ja napiszę od siebie ,że super że poszli na kurs tańca, musi to być super sprawa . Nie dość, że nauka to jeszcze wspólny czas przygotowań do rocznicy . A czy ma brzuch ? No ma , jak każdy człowiek. Nie mówię ,że trzeba ją wychwalać pod niebiosy ,ale bez przesady ...