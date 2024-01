Internautka do Marcina Hakiela: "Ciekawe, ile jeszcze kolejnych "Dominik" pokaże Pan w swoim łóżku". CIĘTA RIPOSTA tancerza

Mama trójki d... 24 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

A niech robi sobie co chce i pokazuje co chce, po co to się wtrącać w czyjeś życie, ludzie to siebie nie widzą, on żyje teraz tak jak chce, czuję szczęście i nie nam go oceniać, to jego wybór, nie obraził się na nią, wyluzujcie