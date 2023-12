Marcin Hakiel zapytany o chęć posiadania DZIECI z Dominiką! Rozwiał wątpliwości (FOTO)

Jolka 24 min. temu zgłoś do moderacji 11 11 Odpowiedz

Mi kilka dni temu, po 10ciu latach związku, przed samymi świętami, facet zakomunikował, że już mnie nie kocha i zapytał czy do stycznia dam radę się wyprowadzić, bo ma kogoś na moje miejsce. Mieszkamy w Niemczech i z tymi mieszkaniami nie jest tak łatwo a czuję się tak źle, że nawet nie mam siły zacząć tego ogarniać. Siedzę pod jednym dachem z typem, który się do mnie nie odzywa, mimo, że nie zrobiłam nic złego. Mam ochotę wyc ale nie chcę mu pokazać jak bardzo się rozsypałam. Święta spędzę sama, tzn nie będzie Świat. Ze względu na pracę, nie dam rady jechać do Polski do rodziców.