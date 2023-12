Partnerka Marcina Hakiela wbiła szpilę (?) Katarzynie Cichopek. Dominika wspomniała o ROGACH...

Mona 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Cichopek nie może się odgryzać, bo to ona zdradzała i oszukiwała męża miesiącami. Jezdzila z nim na wakacje w ciepłe kraje, trzymala go za rękę i robiła słodkie minki do zdjec a potem wieczorem wzdychała w słuchawkę do kochanka. Jedyne co może to straszyć adwokatem.