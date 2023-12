Ukochana Marcina Hakiela została zapytana o chęć posiadania DZIECI. Rozwiała WĄTPLIWOŚCI internautów

Mona 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Kobitka jest po trzydziestce, będzie już się go trzymać i każe się oświadczyć a potem zaplanuje ślub z pompą. On jest raczej bierny w związkach, dlatego z tą blondynka nie wypaliło i poszła szukać kogoś bardziej stanowczego. Natomiast ta jest chyba bardziej przebojowa, więc zaciągnie go do usc albo i do ołtarza, jeśli sw Katarzyna unieważni swój ślub na Krzeptowkach. Ten facet sam jest jakiś zagubiony, ona się nim zajmie.