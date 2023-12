TYLKO NA PUDELKU: Marcin Hakiel gorzko o stosunkach z Katarzyną Cichopek: "Mam nadzieję, że już NIGDY nie będziemy rozmawiać" (WIDEO)

Marcin Hakiel o nowej partnerce i jej relacjach z jego dziećmi

Tancerz dał do zrozumienia, że przy Dominice "swobodnie" czuje się nie tylko on, ale i jego pociechy. Syna łączy z jego ukochaną rodzaj muzyki , jaką lubią, a córkę zamiłowanie do mody.

Marcin Hakiel stanowczo o relacjach z Katarzyną Cichopek. Padły gorzkie słowa

My mamy to tak załatwione, że my nie odwozimy dzieci. Mamy wymianę przez szkołę, więc my się w ogóle nie widujemy - ujawnił, wyjaśniając: Mamy wszystko z mamą moich dzieci rozpisane co do dnia i godziny. Nie musimy już nic ustalać, bo wszystko zostało ustalone i podpisane w kancelarii. (...) Właściwie nic nie musimy już ustalać, więc żadnego kontaktu już nie mamy.