Marcin Hakiel zdradza, czy MA ŻAL do Dominiki, że wdaje się w publiczne dyskusje z Katarzyną Cichopek. "Każdy wybiera swoją drogę"

Wers 14 min. temu

Na początku mu współczułam... Teraz widzę z własnego przykładu, że ma problem gościu z jakimś uzależnieniem i nie dopuszcza do siebie winy za rozpad rodziny. Mam identyczny przykład w drugim pokoju... Męża... Który groził mi śmiercią, wyzwał od najgorszych, kilkukrotnie pchnął na meble, ściskał twarz, dwukrotnie uderzył w obecności dziecka w puls- nie chce się wyprowadzić, bo to moja wina a poza tym w tym miesiącu zapłacił czynsz no i w sumie nie może zrobić tego dzieciom że się wyprowadzi bo dzieci go potrzebują.... a między mną a Cichopek jest taka różnica że nie mam pieniędzy żeby wyjść z własnego domu... Tak mój mąż jest całkiem wporządku facetem pracuje,oddaje pieniądze, nie zdradza mnie, dobrze nam się układa w łóżku,mówi mi że mnie kocha i dzieci są dla niego najważniejsze... I naprawdę nie wiem co ja mam do niego? Przecież po prostu dwa razy do roku tylko za dużo wypije i tylko trochę mnie powyzywa, poszturcha, teraz uderzy... Jaki ja mam problem do niego? Przecież tylko tak sobie gada że mnie zabije...