Tabloid ujawnia kolejne szczegóły ROZSTANIA Marcina Hakiela z ukochaną. W tle Katarzyna Cichopek

Tabloid ujawnia powód rozstania Hakiela z Dominiką

Okazuje się, że to właśnie zbyt ciepłe relacje Dominiki z Cichopek miały przyczynić się również do rozstania kobiety z Marcinem. Jak informuje "Fakt", panie miały zbliżyć do siebie rozmowy o dzieciach. Tabloid ogłosił nawet, że Katarzyna i Dominika się polubiły, co nie spodobało się Hakielowi.

Właśnie to nie podobało się Marcinowi, bo Dominika zaczęła regularnie rozmawiać i kontaktować się z Kasią. On sam nie rozmawia z byłą żoną i ogranicza kontakty do minimum. Wkurzało go to, bo widział, że one się lubią, nie potrafił tego znieść, to też było powodem kłótni - wyjawił informator serwisu.