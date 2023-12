Internautka do Mariny całującej Wojciecha Szczęsnego: "SZTUCZNE I BEZNAMIĘTNE te buziaki". Poirytowana gwiazda od razu zareagowała (FOTO)

Marina Łuczenko doczekała się negatywnych komentarzy.

Przepiękne widoki, dostatek białego puchu i czułe kadry z mężem - co tutaj mogło się nie udać? W myśl powiedzenia "jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził", Marina otrzymała nieprzychylny komentarz od jednej z "fanek", umieszczony pod jej nowym wpisem na Instagramie.