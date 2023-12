Świąteczny DRAMAT Anny Muchy na Madagaskarze: "Sytuacja robi się ABSURDALNA". Nie tego się spodziewała...

Święta można spędzać na różne sposoby. Większość z nas lubi tradycyjnie - w rodzinnym gronie, przy stole, choince i "Kevinie" w telewizji. Inni wolą pojechać w tym czasie na narty, a są też tacy, którzy preferują wypady do "ciepłych krajów". Anna Mucha wraz z dziećmi i partnerem wybrali się w tym roku... na Madagaskar.

Jesteśmy w jakiejś wiosce. Niestety, na wertepach zawieszenie nam padło i był taki dosyć nieprzyjemny huk. W tej chwili w wiosce gdzieś chłopcy starają się to naprawić. Mamy teraz czas, żeby zwiedzać afrykańskie wioski - mówiła na nagraniu.

"Dramat" Anny Muchy na Madagaskarze

Nasz samochód dzisiaj pojechał do warsztatu takiego już poważniejszego, jesteśmy w większym mieście (...). Zobaczymy, jak to będzie. Czeka nas dzisiaj kolejna kilkugodzinna przeprawa. Sęk w tym, że wymyśliłam sobie wycieczkę, zachwyciłam się tym swoim pomysłem, mój mężczyzna ulega moim pomysłom, więc kupił bilety. Dopiero potem zaczęliśmy czytać na temat tego miejsca i nie były to dobre informacje...