Internautka obraziła chore dzieci. Natalia Niemen nie wytrzymała. "Moje trzecie dziecko ma wadę genetyczną"

Natalia Niemen ostro zareagowała na komentarz internautki

Natalia wyjaśniła, że to właśnie osoby w spektrum są zazwyczaj najlepszymi odbiorcami sztuki i, nie przebierając w słowach, zaapelowała do internautów , aby zgłaszali profil kobiety, która napisała tak skandaliczny komentarz.

Ten babsztyl skomentował moje z Michałem Zatorem improwizowanie na poezji, na głosy, altówkę i harfę celtycką. Koncert miał miejsce we Wrocławiu we wrześniu zeszłego roku. Graliśmy dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i z innymi cierpieniami. Nie wspomnę, że to właśnie tacy odbiorcy, przez swoją inność i wrażliwość aż chłoną prawdziwą sztukę. Ale to jest wątek poboczny. Wystawiam tę babę na pośmiewisko. Poczytajcie. Tak, napisałam jak napisałam i się tego nie wstydzę! Mam dość tych toksycznych zawistników w tym kraju! Zgłaszajcie ten profil! - zaapelowała.