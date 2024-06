Natalia Kukulska WYCHWALA Natalię Niemen i stwierdza: "Są artyści, którzy od lat robią wszystko tak samo". Macie pomysł, kogo miała na myśli? (WIDEO)

Trochę śmieszą mnie opinie, że nie można ruszać aranżacji utworów - zaczęła Natalia. Po pierwsze - muzyka to jest połączenie dźwięków, to są różne wrażliwości, my artyści możemy ją aranżować, jak chcemy i nikt nie ma prawa mówić nam, jak to robić. Ponieważ słyszałam różne, kompletnie skrajne głosy na ten temat, od majstersztyku i mistrzostwa Adama Sztaby, poprzez krytykę, że tego nie wolno. W muzyce można wszystko. Nie wszystko się musi podobać (...). Dla mnie to, co stworzył Adam, było wybitne i moim zdaniem ten koncert przejdzie do historii. Przecieramy szlaki, ponieważ dość długo w telewizji był szlaban na otwartość muzyczną. Rozumiem, że to może być szok, ale jest to wspaniały krok. Zawsze musi być ktoś pierwszy.