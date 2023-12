Internautka posądza Klaudię Halejcio o PLAGIAT. Jest dowód! "Czemu PAPUGUJECIE pomysły od innych?" (WIDEO)

Choć Klaudia Halejcio przygodę z show biznesem rozpoczynała jako aktorka, dziś spełnia się jako etatowa influencerka. Celebrytka na bieżąco dokumentuje codzienne perypetie za pośrednictwem Instagrama i ochoczo reklamuje na swoim profilu kolejne produkty. 33-latka szczególnie chętnie dzieli się z obserwatorami humorystycznymi nagraniami, w których odgrywa coraz to bardziej wymyślne scenki. Choć celebrytce nie można raczej odmówić pomysłowości, publikowane przez nią materiały niestety nie zawsze spotykają się z pozytywnymi reakcjami jej fanów. Jakiś czas temu wielu krytykowało influencerkę za udawanie skoku z dachu, ostatnio Halejcio oberwała zaś za wideo, w którym wystąpiła przebrana za pielęgniarkę.

Klaudia Halejcio posądzona o plagiat

Halejcio już od jakiegoś czasu coraz chętniej angażuje w influencerskie obowiązki swojego ukochanego, Oskara Wojciechowskiego. We wtorek obserwatorzy celebrytki po raz kolejny mogli podziwiać celebrytkę i jej narzeczonego w akcji. Tym razem Halejcio zaprezentowała fanom nagranie będące reklamą znanej marki lakierów i akcesoriów do paznokci. Celebrytka i jej partner odegrali w klipie krótką scenkę, w której Halejcio poprosiła ukochanego o pomoc w wyborze koloru lakieru - co okazało się dla Oskara niemałym wyzwaniem.

Opublikowana przez Halejcio instagramowa reklama wyraźnie rozbawiła większość jej obserwatorów. Internauci w komentarzach ochoczo komplementowali celebrytkę i jej partnera i zachwalali pomysłowość influencerki. Uwagę jednej z internautek zwrócił jednak pewien inny szczegół. Wspomniana użytkowniczka w komentarzu stwierdziła bowiem, że filmik Halejcio do złudzenia przypomina nagranie, które można było podziwiać na profilach pary zagranicznych influencerów - Chase'a Browna oraz jego ukochanej tworzącej pod pseudonimem Naturally Melony.

Czemu papugujecie pomysły od innych? Lepiej wymyślić coś swojego, oryginalnego - napisała internautka, dodając również, że pochodząca z USA para opublikowała podobny klip 14 września.

Halejcio zainspirowała się nagraniem pary influencerów? Podobieństwa widać gołym okiem

W filmiku Halejcio celebrytka pokazała Oskarowi trzy zbliżone do siebie odcienie lakierów do paznokci i poprosiła go, by pomógł jej dokonać wyboru. Zadanie to niestety wyraźnie przerosło jednak biznesmena i między parą wywiązała się dyskusja.

Kochanie, nie mogę się zdecydować. Który kolor wybrać? No bo słuchaj, myślałam o tym pierwszym, no ale wiesz, on jest trochę za jasny. Myślałam też o tym w środku, ale go ostatnio miałam. No i ten trzeci, Gosia go ma. No wiem, one są jednak tak różne, że chciałabym znać twoją opinię - mówiła na nagraniu celebrytka, wprawiając przy tym ukochanego w wyraźną konsternację.

W końcu zdezorientowany Oskar wskazał na jeden z kolorów, który jednak Halejcio odrzuciła, tłumacząc, iż go "nie lubi". Celebrytka posądziła też partnera o to, że "nie widzi kolorów". W końcu biznesmen nie wytrzymał i wręczył ukochanej kalendarz adwentowy reklamowanej marki.

Daj już spokój! (...) Masz, już, proszę, podaruję Ci teraz ten prezent, bo nie mogę. Tu jest kalendarzyk adwentowy, wybierasz kolor, czy datę, czy kolor, czy datę. Nie wiem, po prostu proszę daj mi święty spokój - wykrzyczał Oskar.

W nagraniu zamieszczonym 14 września na profilach pary influencerów z USA można było zobaczyć niemal identyczną scenkę. W klipie wspomniana wcześniej Melony również zwróciła się do ukochanego z prośbą o pomoc, pokazując mu podobne kolory lakierów do paznokci, a następnie przedstawiając mu wątpliwości co do każdego z nich. Podobnie jak u Halejcio i Oskara, partner influencerki był wyraźnie zdezorientowany i sięgnął nawet po okulary, próbując dostrzec jakiekolwiek różnice między poszczególnymi kolorami. Gdy zaś w końcu wybrał kolor, kobieta stwierdziła, że "nawet takiego nie lubi" - taka wzmianka znalazła się też w filmiku Halejcio.

Nietrudno dostrzec liczne podobieństwa między nagraniami opublikowanymi przez Halejcio i parę zagranicznych influencerów. Znalazły się też różnice - u Chase'a i Melony filmik kończy się wzburzoną reakcją kobiety, u Halejcio zaś oburzeniem Oskara i wręczeniem celebrytce prezentu reklamowanej marki.

Zobaczcie nagranie Halejcio i pary influencerów z USA.

