Klaudia Halejcio TEŻ OBERWAŁA za pozowanie w stroju pielęgniarki: "Stop seksualizacji zawodu". Opowiedziała na krytykę (WIDEO)

Celebrytki, które na co dzień prężnie działają w mediach społecznościowych, nierzadko muszą mierzyć się z krytyką ze strony internautów. Ostatnio gniew użytkowników Instagrama na własnej skórze odczuła na przykład Edyta Herbuś. Kilka dni temu celebrytka zamieściła na swoim profilu zdjęcia, do których zapozowała przebrana za pielęgniarkę. Sposób, w jaki Herbuś, odtworzyła strój pracownicy ochrony zdrowia, wielu wyraźnie nie przypadł do gustu. W komentarzach pod postem celebrytki nie zabrakło słów krytyki, a także zarzutów o seksualizowanie zawodu pielęgniarki. Herbuś odniosła się do niepochlebnych komentarzy i wyraziła skruchę. Zaprosiła także przedstawicieli środowiska pielęgniarskiego do rozmowy.

Klaudia Halejcio skrytykowana za pozowanie w stroju pielęgniarki

Choć zamieszanie pod postem Herbuś odbiło się w mediach szerokim echem, okazuje się, że kolejna przedstawicielka polskiego show biznesu zdążyła już narazić się pielęgniarkom. Mowa tu o Klaudii Halejcio. W sobotę 33-latka zamieściła na swoim profilu kolejną rolkę, która najpewniej miała rozbawić jej obserwatorów. Tym razem celebrytka zaaranżowała scenkę, w której wystąpił również jej ukochany, Oskar. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak ubrana w strój pielęgniarki, pończochy i buty na obcasie celebrytka zmysłowo wygina się przed partnerem, spoglądając na niego uwodzicielskim wzrokiem.

W dołączonym do klipu podpisie Halejcio zdradziła, iż do stworzenia rolki zainspirowała ją nowa komedia romantyczna "Cały ten seks". Niestety chyba nie wszystko poszło zgodnie z planem. Pod koniec klipu widzimy bowiem, jak celebrytka z zawiedzioną miną siedzi obok partnera, przykładając okład do jego czoła i trzymając w dłoni ciśnieniomierz.

Kiedy film, który oglądaliście, wejdzie za mocno. Ale jesteście po 30-stce - podpisała wideo celebrytka.

Poczucie humoru celebrytki nie trafiło w gusta wielu internautów. W komentarzach pod postem celebrytki pojawiło się wiele głosów oskarżających ją o seksualizowanie zawodu pielęgniarki i uwłaczanie przedstawicielkom tego zawodu.

Czuję się zażenowana, stop seksualizacji zawodu pielęgniarki; Też uważam, że jest to nie na miejscu. Rozumiem, że seks się sprzedaje, ale to utrwalanie szkodliwych schematów. Bardzo słabo; Autentycznie czuję się obnażona z mojego wykształcenia i kompetencji, jako pielęgniarka uważam, że straszne jest przedstawianie naszego zawodu w ten sposób! Proszę się zastanowić, czy to takie na miejscu; Powielanie stereotypu pielęgniarki i seksualizowanie naszego zawodu? To jest po prostu niepoważne! (...); Szkoda, że nie uczy się Pani na błędzie koleżanki z branży. Żenujące - pisali niektórzy internauci.

Halejcio w ogniu krytyki za strój pielęgniarki. Odpowiedziała

Halejcio zdecydowała się odpowiedzieć na niektóre komentarze. Gdy pewna internautka zwróciła celebrytce uwagę, ta w odpowiedzi zapewniła, że ma głęboki szacunek do pracowników służby zdrowia. Nie był to jedyny komentarz, na który postanowiła zareagować.

Tak róbcie, a potem, jak jestem na oddziale, to Ci starsi mężczyźni myślą, że młode okłady z piersi, to norma w szpitalu. Stara gadka, a my to musimy codziennie trawić - napisała jedna z użytkowniczek.

Hahaha, umarłam. Chyba musimy pogadać, czuję, że dałabyś mi niezły materiał na scenariusze do rolek. Ale powiem Ci już tak na serio, to bardzo doceniam niezłomny trud i poświęcenie pielęgniarek oraz lekarzy, którzy każdego dnia wykazują się niezwykłą siłą i oddaniem, budząc we mnie głęboki podziw - odpowiedziała Halejcio.

Kolejna pseudogwiazdka, która nabija sobie lajki, seksualizując nasz zawód. Zapraszam do szpitala, pokazać mi choć jedną pielęgniarkę w takim stroju. Zapewniam, że uniformy wyglądają zupełnie inaczej (...) - grzmiała inna użytkowniczka.

Mówisz o szacunku, wyzywając mnie od "pseudogwiazdki", zastanów się sama! - odpisała internautce Halejcio.

Czy to jakaś masowa prowokacja? Czy może nie ma Pani lepszego pomysłu na na istnienie niż ten, za który już przeprosiła Pani Herbuś? Proszę nie pleść farmazonów na temat szacunku dla zawodu pielęgniarki. W dość dziwny sposób Pani ten szacunek okazuje (...) - potępił celebrytkę pewien internauta.

Wybacz - odpisała oszczędnie Halejcio, dodając rozbawioną emotikonę.

W komentarzach znalazły się również osoby, które stanęły po stronie Halejcio. Jedna z internautek zaznaczyła, że celebrytka na nagraniu nawiązała jednie do sceny z filmu.

(...) Jaka spina, bo kobieta zatańczyła przed partnerem w przebraniu przypominającym strój pielęgniarki. Krzyk, płacz, zgrzytanie zębów (...); Dziewczyny - Klaudia nie chciała tym nikogo urazić, to jest satyra. (...); Ludzie, zluzujcie trochę i nie bierzcie wszystkiego tak do siebie, lepiej się żyje, uwierzcie. Trochę dystansu - bronili celebrytki internauci.

To jest nawiązanie do filmu, w którym terapeuta zalecał odgrywanie ról, masakra, jakie oburzenie, nie czytając opisu rolki. Obejrzałam film i się uśmiałam. Nieliczny bez przekleństw w polskim kinie, więc polecam - napisała użytkowniczka

Haha, dokładnie - skomentowała Halejcio

Zobaczcie film Halecio. Wyszło zabawnie?

