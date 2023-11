Edyta Herbuś rozwścieczyła pielęgniarki. Poszło o jej strój: "Seksualizowanie naszego zawodu NIE POMAGA". Odpowiedziała (FOTO)

Edyta Herbuś w ogniu krytyki. Poszło o jej strój

No to jak w tym blondzie? - sondowała wśród fanów.

O ile według Edyty był to dobry pomysł na sesję, to nie wszyscy są do tego równie przekonani. Mowa w szczególności o pielęgniarkach i pielęgniarzach, którzy szybko dali znać, co o tym sądzą. Celebrytce zarzucono, że promuje seksualizację ich zawodu, co jest w branży sporym problemem.

Edyta Herbuś podpadła pielęgniarkom. Już się tłumaczy

Głosy oburzonych szybko dotarły też do samej zainteresowanej. Herbuś postanowiła odnieść się do krytycznych komentarzy we wpisie na Instastories, gdzie zwróciła się bezpośrednio do przedstawicieli tego środowiska. Między wersami wyciągnęła do nich rękę i zaprosiła do dyskusji na ten temat.