Edyta Herbuś zdradza kulisy remontu: "Z jednej strony wielka radość, z drugiej też wyzwanie"

Remont domu Herbuś i Bukowieckiego przebiega w przyjacielskiej atmosferze

Jesteśmy już razem 6 lat i to jest taki czas, kiedy zdążyliśmy się poznać i mocno zaprzyjaźnić. Przy podejmowaniu takich decyzji wiadomo, że nie chodzi o to, żeby sobie udowadniać kto ma rację. Tylko chodzi o to, żeby uwzględnić potrzeby jednej i drugiej strony. Dużą przyjemność sprawia mi to, kiedy Piotr stwarza coś, co jemu w duszy gra i widzę jaką mu to przynosi radość. Wcale nie muszę być przekonana, że to jest coś, czego ja potrzebuję w domu, ale widzę, że to jest dla niego ważne. Wtedy wiem, że to będzie strefa, w której on będzie spędzał czas i z radością będzie tam przebywał - wyjaśnia.