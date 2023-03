Internautka staje w obronie Pauliny Smaszcz: "Obnaża KŁAMSTWA I HIPOKRYZJĘ Kurzopków". Wzruszona celebrytka ODPOWIADA

Paulina Smaszcz nie daje za wygraną. Celebrytka wciąż jest wyjątkowo aktywna w sieci

Jeśli nie ma słońca, to Ty bądź słońcem! - napisała. Jednych ogrzewa, drugich parzy. Uwielbiam żółty kolor, zwłaszcza wtedy gdy pada, jest szaro, ciemno, buro i nieprzyjemnie.

Internautka staje w obronie Pauliny Smaszcz

Niby o słońcu tak pani mówi, o rozwoju osobistym, a ciągle wraca Pani do tematu pani Kasi i pana Macieja. Jest pani piękną kobietą, mądra, wykształconą, życzę by Pani znalazła szczęście, miłość, może już znalezione, i żyła pełnią życia, szkoda tracić czasu na mało wartościowe osoby - napisała jedna z internautek.

Choć może trudno w to uwierzyć, nie brakuje osób, które wspierają Smaszcz w jej uprzykrzającą życie "Kurzopkom" kampanii. Po stronie petardy opowiedziała się internautka, która podziękowała Paulinie za jej "misję" i wyraziła nadzieję, że będzie ją kontynuować.

Pani Paulina obnaża ich kłamstwa i hipokryzję - brzmiał komentarz. Wystarczy czytać i słuchać pani Pauliny ze zrozumieniem. Szczera i prawdziwa do bólu kobieta, a prawda w tym kraju jest słabo akceptowana. Najlepiej przypiąć komuś łatkę wariatki, zamiast zastanowić się, co ta osoba ma do przekazania. "Rozumienie jest trudne, dlatego ludzie wolą oceniać".