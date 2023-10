Internautka stwierdziła, że Agata Rubik NIE PASUJE do Miami. Doczekała się wymownej kontry

Niedawno Agata Rubik i Piotr Rubikowie skorzystali z zaproszenia od Anety Glam i razem wybrali się na imprezę halloweenową. Motywem przewodnim przyjęcia były morskie głębiny. Choć influencerka początkowo nie była przekonana co do udziału, to ostatecznie zdecydowała się przyjść. Ukochana Piotra zaprezentowała się w małej czarnej, do której dobrała perły. Stylizację uzupełniła imitacją łusek na twarzy. Muzyk towarzyszył żonie w "morskim kapeluszu kapitana".