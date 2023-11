Internautka stwierdziła, że Maciej Dowbor "ŚLINIŁ SIĘ na widok Mai Bohosiewicz" w "TTBZ". Joanna Koroniewska ODPOWIEDZIAŁA

Joanna Koroniewska już od dłuższego czasu spełnia się jako influencerka. O aktorce, którą swego czasu można było oglądać m.in. w "M jak miłość", obecnie mówi się więc głównie w kontekście jej działalności w sieci. Koroniewska na bieżąco dokumentuje swą codzienność za pośrednictwem Instagrama, prowadzi także internetowy program wraz z mężem, Maciejem Dowborem. Jak to zazwyczaj bywa w przypadku aktywnych w sieci celebrytów, poczynania 45-latki są nieustannie oceniania przez internautów. Koroniewska nierzadko zmuszona jest również mierzyć się z negatywnymi komentarzami, które zazwyczaj jednak dość chętnie odpiera.

Joanna Koroniewska na nowym nagraniu. W komentarzach nie zabrakło uszczypliwości

Obserwatorzy Koroniewskiej zdecydowanie najczęściej mogą podziwiać na jej profilu krótkie nagrania, w których za pomocą zaaranżowanych scen, celebrytka drwi z rozmaitych życiowych sytuacji. Aktorka w publikowanych materiałach szczególnie chętnie podejmuje tematykę związaną z małżeństwem, co rusz angażując w nie również męża. W środę Koroniewska podzieliła się z obserwatorami kolejnym humorystycznym nagraniem. Tym razem celebrytka odegrała scenę rozmowy z Maciejem Dowborem, podczas której pokazała mężowi fotografię koleżanki, przy okazji komplementując jej wygląd. Gdy jednak Dowbor również pochwalił jej znajomą, wyraźnie nie była tym zachwycona.

No, nieźle się wylaszczyła - rzucił Dowbor, po uprzednim założeniu okularów.

Co?! Podoba Ci się?! - odpowiedziała wyraźnie wzburzona Koroniewska.

Kiedy szczerze podziwiasz, że Twoja psiapsi wygląda jak milion, ale co wolno wojewodzie... - dodała celebrytka w podpisie.

Koroniewska dołączyła również do nagrania krótki post, w którym zwróciła się również do widocznej na nagraniu koleżanki.

Chyba się kolega Dowbor nieco zagalopował?! Co nie?! Są jakieś granice szczerości faceta? [tu nick koleżanki p przyp.red.] ale Ty naprawdę wyglądasz jak milion - napisała.

Hahaha, uwielbiam po prostu, tego wszystkiego brakuje w tych czasach, brawo dla was, że to robicie; Cała prawda; Asia, te twoje miny, padłam; Oj, jakbym siebie widziała w akcji. Jakie to prawdziwe; Hihihi, uwielbiam te Wasze teksty... Jakbyś u mnie w domu była; Mam tak samo jak ty - pisały użytkowniczki.