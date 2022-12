Internautka sugeruje, że Paulina Smaszcz "tęskni za starymi czasami" u boku Macieja Kurzajewskiego? "Kobieta petarda" ODPOWIEDZIAŁA

Vghh 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ona ma żal. Żal że nie była tak kochana ani traktowana jak jego obecna partnerka. O to, że Kasia ma to, na co ona sama nigdy się nie doczekała, a w jej mniemaniu zasłużyła. Być może jest to żal po części zasadny, ale trzeba umieć przyjąć wydarzenia z godnością a nie upokarzać się coraz bardziej z każdym wypowiedzianym słowem. Złość i nienawiść to uczucia destrukcyjne. Najbardziej dla nas samych.