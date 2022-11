Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wychodzą ze studia "PnŚ", TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE! Towarzyszył im... Bono (ZDJĘCIA)

Od czasu powrotu ze wspólnej podróży do Izraela Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dość ostrożnie podchodzili do dzielenia się swoim szczęściem ze światem. Zakochani zdążyli już co prawda zadebiutować na Instagramie i udzielić pierwszego wspólnego wywiadu, wciąż regularnie pojawiają się także razem w "Pytaniu na śniadanie". Na wizji prezenterzy starają się jednak zachowywać pełen profesjonalizm, a poza ekranem jak ognia unikają komentowania medialnych doniesień na swój temat czy kolejnych wywodów Pauliny Smaszcz. Niedawno Cichopek zrobiła jednak mały wyjątek i wymownie zareagowała na komentarz fanki dotyczący jej związku z Kurzajewskim.