Katarzyna Cichopek wymownie REAGUJE na komentarz internautki na temat związku z Maciejem Kurzajewskim

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wciąż wzbudza w rodzimych mediach spore emocje. Przypomnijmy, że para ujawniła łączące ich uczucie na początku października, publikując zdjęcie ze wspólnej podróży do Izraela. Choć zaledwie dzień później zakochani udzielili pierwszego wspólnego wywiadu, od tamtej pory nieco ostrożniej podchodzą do dzielenia się swoim szczęściem ze światem. Kasia i Maciej wciąż co prawda występują razem w "Pytaniu na śniadanie", ale na wizji starają się jednak zachowywać pełen profesjonalizm.