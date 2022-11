Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek REAGUJĄ na aferę Janachowska KONTRA Smaszcz!

Anna 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Skończyła by Pani Smasz tą farsę bo tylko pokazuje kompletny brak honoru i to że ją zżera zazdrość w końcu nie pierwsza i nie ostatnia rozeszła się z mężem, piszę patetycznie że jest matką nie ona pierwsza i nie ostatnia rozczula się nad opuszczonymi dziećmi a to przecież "stare konie"które tak przeżywają związek tatusia myślał by kto, rodzice się rozstają i zostają małe dzieci i kobiety nie robią takich cyrków już się nie chce słuchać ani czytać o problemach tej Pani