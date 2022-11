Ujawniono, co Katarzyna Cichopek sądzi o NOWEJ DZIEWCZYNIE Marcina Hakiela!

Całe zamieszanie, które rozegrało się w ostatnich miesiącach wokół Katarzyny Cichopek, Marcina Hakiela, Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz, stało się bardzo poważnym zawodnikiem w wyścigu po tytuł Żenady Roku w plebiscycie Pudelka. Granice absurdu przekraczane były przez uczestników afery co najmniej parokrotnie, jednak wygląda na to, że nawet i z wojennej kurzawy może wyłonić się coś pięknego. Jak na przykład kobieca solidarność pomiędzy byłą a obecną partnerką pewnego tancerza.

Aktorka mimo stresu, jaki ostatnio przeżyła z powodu wynurzeń byłej żony swojego ukochanego, nie traci nadziei na to, że relacje w rodzinie uspokoją się i poukładają. Pozytywnym sygnałem jest już to, że nowa dziewczyna Marcina, Dominika, jest w stałym kontakcie z Kasią i wspólnie ustalają szczegóły związane z wyjazdami dzieci do Krotoszyna. Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach - cytuje za swoim źródłem Plotek.