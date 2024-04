Internautka w CHAMSKI sposób skrytykowała wygląd córki Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków. Celebrytka już zareagowała. "OBRZYDLIWE"

Ehhh 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rety, ale po co w ogóle wrzucać wizerunek dziecka do neta, jeśli jest sie bardzo popularnym? Niekoniecznie bardzo przy tym lubianym (bo wiadomo, ze popularnosc nie zaesze idzie w parze z sympatia, nie mowie tu nawet o Rzezniczakach, ale ogolnie o celebrytach)? Rozumiem, że teraz to biedne dziecko będzie mogło o sobie przeczytać za jakiś czas na pudelku, że ludzie pisali, że jest brzydka? Po co to?!