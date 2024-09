Internautka zapytała Maffashion, "kiedy ruszy celebrycki tyłek" i pomoże powodzianom. Influencerka ODPOWIEDZIAŁA

Maffashion została wywołana do tablicy ws. pomocy powodzianom. Tak zareagowała

Mam obowiązki, życie i czterolatka w domu, nie planuję nigdzie jechać. Jak tysiące ludzi pragnę pomóc w jakikolwiek, ale skuteczny sposób. Nie wiem, czy pomóc w nagłaśnianiu ważnych namiarów etc. oraz realne wpłaty pieniędzy na pomoc to "mało". Ktoś inny może pomóc fizycznie i to cudowne. Rozumiem, że właśnie piszesz do mnie z zalanego terenu, a wcześniej pomagałaś przy walach powodziowych... Szczerze, to nikt, czy to sąsiad Kowalski, czy twój ,,celebryta" nie ma obowiązku pomagać, udostępniać itp. To są sprawy indywidualne i osobista chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Przestańmy oceniać innych. To nie czas - skwitowała influencerka.