Sylwester Wardęga zorganizował zbiórkę dla powodzian. W zaledwie kilka godzin uzbierał KOSMICZNĄ KWOTĘ!

No wszystko piéknie, tylko kto potem skontroluje na co i dla kogo te pieniadze poszly!? Tych zbiorek jest juz cale mnostwo i obawiam sié,ze znowu przebiegli i pazerni celebryci wykorzystuja ta tragedie i beda sobie kabze napychac naszymi pieniedzmi! Jak jestescie uczciwi i chcecie, to nie robcie zbiorek tylko z wlasnego portfela kase wplacajcie, tak jak zrobil to Blaszczykowski. On dal swoje pieniadze, a nie od ludzi! Mozecie dac tylko 1000zl, ale niech to bedzie wasze 1000zl, a nie Kowalskich, Nowakow, Marcinkow etc etc.