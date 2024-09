Rafał Brzoska reaguje na dramatyczną sytuację powodzian: "Postanowiliśmy działać". Miliarder ma już konkretny plan

Dramatyczna sytuacja pogodowa zachwiała codziennością mieszkańców południowej Polski. O tym, co dzieje się na Opolszczyźnie czy Dolnym Śląsku, mówi teraz cały kraj. Do sprawy odnoszą się także osoby ze świata show biznesu, które pokazują, jak tragiczne są skutki powodzi i podtopień w tych rejonach kraju.

Rafał Brzoska ogłasza wielką mobilizację. Mówi, jaki ma plan

Już teraz uruchamiamy cały nasz tabor drogowy, by nieodpłatnie dostarczać pomoc z różnych regionów kraju w obszary dotknięte klęską. Co więcej, uruchomimy także dedykowany, bezpłatny serwis dostaw paczek pomocowych dla wszystkich, którzy chcą wysłać wsparcie do potrzebujących - poinformował. W niedzielę wieczorem rozpoczęliśmy zbiórkę wśród przedsiębiorców skupionych wokół Rady Polskich Przedsiębiorców przy Pracodawcach RP, Polskiej Rady Biznesu oraz Corporate Connections. Dzięki błyskawicznej reakcji i rekordowej wpłacie (0,5 mln) Konsorcjum Filantropijnego przy Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY udało nam się już zebrać ponad 3 miliony złotych, ale to dopiero początek!