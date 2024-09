Anna Kurek opisuje, co dzieje się na zmagającym się z powodziami południu Polski. Musiała się EWAKUOWAĆ. "Barti w szpitalu. Jest do D*PY"

zgłoś do moderacji

Najbardziej mi żal tych zwierząt, one są tylko zdane na ludzi a człowiek to najgorszy potwór nawet bez powodzi znęca się nad nimi, ludzie leją własne psy kopią itd. Chyba biorą je tylko po to żeby się wyżyć. Każdemu z dobrym sercem życzę wszystkiego dobrego reszty mi nie żal i oby piekło istniało