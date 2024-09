Anna Bardowska przerażona powodziami na południu Polski. "Cała moja rodzina mieszka tam, gdzie rzeki zaczęły wylewać"

Anna Bardowska przerażona powodziami

Anna Bardowska na InstaStories podzieliła się z fanami emocjami związanymi z powodziami i intensywnymi opadami deszczu. Do rolniczki wróciły wspomnienia sprzed lat, kiedy to jej najbliżsi musieli się zmagać z podobną katastrofą.

Patrzę na to, co się dzieje na południu Polski i jestem przerażona. Cała moja najbliższa rodzina mieszka tam, gdzie rzeki zaczęły wylewać. Niestety, ale doskonale pamiętam rok 1997. Na szczęście dzisiaj mój mąż wraca z wyprawy do Grecji - pisała Anna Bardowska na InstaStories.

My czy np. rodzice Grześka mieszkamy na górze, więc tutaj nam woda nie grozi. No pada cały czas, wieje, u nas nie ma jedynie jednej fazy prądu no i nic złego się nie dzieje. Tak bardziej na całą kotlinę Kłodzką patrzę z niepokojem, bo tam naprawdę sytuacja wygląda bardzo, bardzo źle. W niektórych miejscowościach ludzie są ewakuowani. Niestety. Ja czekam jeszcze teraz na Grześka, będę po niego jechać w okolice autostrady, żeby go odebrać, to wtedy zobaczę, jak tutaj wygląda sytuacja w dole wioski. Widziałam, że rzeka mocno przybrała, ale mam nadzieję, że jakoś to przejdzie - powiedziała.