Rodzinne miasto Artura Chamskiego dotknięte powodzią. Aktor przedstawia trudne realia: "Do wielu osób NIE MOGĘ się dodzwonić."

Artur Chamski o sytuacji na południu Polski. Jego bliscy pochodzą z Bystrzycy Kłodzkiej

Nasz dom jest zabezpieczony. Mamy rodzinny dom pod Bystrzycą Kłodzką, ale to jest dom, który w 1997 r. przetrwał. Wtedy woda wlała się tylko i wyłącznie do piwnic. Była na równo z parterem. Wiem, że woda jest na razie ciut niższa niż ta w 1997 r. Jestem spokojny - przekazał aktor.

45-latek przyznał w rozmowie ze wspomnianym serwisem, że nie dowierza w to, co widzi na ekranie telewizora.

Te wszystkie relacje, które ja mam z pierwszej ręki, po prostu dzwoniąc do bliskich, pokrywają się z tym, co się co widziałem, oglądając wczoraj telewizję TVN24. To jest najbardziej szokujące, że w tym momencie pokazywane są kadry miejsc, które znam od podszewki, a na ekranie widzę znajome twarze, które właśnie walczą o swoje domy. Masakra.