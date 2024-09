Tomasz Kammel stracił kontakt z mamą przez powodzie na południu Polski. Wystosował apel do internautów

Tomasz Kammel pokazał skutki powodzi

Na Dolnym Śląsku przebywa obecnie Tomasz Kammel . To w końcu jego rodzinne strony - były prezenter TVP przyszedł na świat w Cieplicach Śląskich-Zdroju. Jak pokazał w relacji na Instagramie, anomalie pogodowe utrudniają poruszanie się po drogach. Drogę powrotną do Warszawy (przez Jelenią Górą) uniemożliwiło mu zawalone drzewo .

To jest droga na Podgórzyn. Jeżeli jesteście w tej okolicy, to bardzo na siebie uważajcie. Ja wycofuję i wracam na górę - relacjonował.

Kammelowi udało się dotrzeć do Jeleniej Góry. Tam spotkały go jednak kolejne trudności. Jak przekazał, wiele dróg jest zamkniętych, ponieważ są zalane. Na niektórych ulicach widać nawet samochody zanurzone w wodzie po dach.

Tomasz Kammel stracił łączność z mamą

Próbowałem dostać się do mojej mamy, która od pewnego czasu pisała mi tylko SMS-y, że nie ma prądu i że telefonia komórkowa - w klasycznym rozumieniu, że gadamy - nie działa, ale już te SMs-y przestały przychodzić . Nie wiem, jak się do niej dostać - mówił wyraźnie zaniepokojony.

Jeżeli ktoś z was mieszka w miejscowości, w której mieszka moja mama, w Czernicy, to napiszcie mi wiadomość, jak wygląda tam sytuacja. Czernica koło Jeleniej Góry. Nie mam kompletnie pojęcia, a nie mogę się do nikogo - z mamą na czele - dodzwonić. Dajcie znać - zaapelował do obserwatorów.