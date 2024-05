Irena Kamińska-Radomska radzi, co podarować i jak zachować się podczas imprez komunijnych: "Kiedyś dawało się ŁYŻECZKI"

wawa 24 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pierwsze słyszę, aby dziecię komunijne miało dostawać srebrną łyżeczkę. Takie coś to ew. przy urodzeniu, przy chrzcie. Na I Komunię Św. ja chrześniakowi (bratanek) dałem mały modlitewnik (dla dzieci), medalik z łańcuszkiem (srebrne) oraz białe pióro wieczne, biało-złote, kolorem w sam raz do uroczystości. Zresztą oni kilka miesięcy wcześniej wrócili z innego kontynentu i było od brata: " większych prezentów nie dawaj, rowery ma dwa, wszelkie Lego i co tam innego też". A dawanie młodemu laptopa jeszcze w ogóle nie wchodziło w grę i modę, za drogie były. Za to młody potem na 14 urodziny dostał ode mnie, dla rozwoju osobistego, mini-wieżę stereo. Jako przyspieszony prezent chrzestnego na bierzmowanie, ale dałem 2 lata i 2 miesiące wcześniej, aby się już przez ten czas rozwijał, miał o czym co do muzyki, przebojów pogadać z kolegami i koleżankami z klasy w gimnazjum. Nie wiem, na ile to popularne, ale ja znałem zwyczaj, że jako chrzestny coś fajnego na bierzmowanie chrześniaka (chrześnicy) dać się powinno. No, o ile się ma.