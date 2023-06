Irena Kamińska-Radomska uczy, jak z gracją konsumować banany: "NIE JEMY JAK MAŁPA" (WIDEO)

Kot 51 min. temu zgłoś do moderacji 77 1 Odpowiedz

Savoir vivre to dostosowanie zachowania do sytuacji. W eleganckiej restauracji - jeśli tak się zdarzy, że dostaniemy banana na deser - to ok, zjemy sztućcami. Na spacerze czy campingu mowa o sztućcach do banana to po prostu głupota. Jeśli ta pani tego nie rozumie, to znaczy, że nie rozumie absolutnych podstaw savoir vivre. A może po prostu trolluje.