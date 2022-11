Irena Kamińska-Radomska oburzyła się zdjęciem starszej modelki w bieliźnie. "BRAK WSTYDU". Przesada?

Helena 14 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Wstydu to nie mają kobiety, które wrzucają do sieci wyretuszowane i przefiltrowane zdjęcia i wmawiają innym, że to efekt genów i ciężkiej pracy. Nie jestem za epatowaniem golizną, niezależnie czy modelka ma 20 czy 70 lat ale Pani Irena udaje, że nie widzi tego co robi jej koleżanka a krytykuje starszą Panią, która przynajmniej pokazuje prawdę. Dla mnie kobieta na zdjęciu nie jest wulgarna ani wyzywająca. Małgosię często ponosi ale jej wolno, bo ma płaski brzuch i 20 lat mniej? Trochę to chyba nie Ok...