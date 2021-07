Mentorka Irena Kamińska-Radomska zabrania chodzić mężczyznom w szortach! "Niech sama założy latem długie spodnie"

gtre 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Moim zdaniem jeśli to nie są krótkie bokserki to jak najbardziej może facet nosić krótkie spodnie. Wiadomo, na rozmowę o pracę albo do kościoła nie, ale do sklepu, na spacer itp. nie ma w tym nic złego. Wysokie temperatury bywają naprawdę męczące, jak np. wczoraj w Wawie duchota była niemiłosierna, więc po co dodatkowo się smażyć w długich spodniach i zakrytych butach. Większość z nas prowadzi zwykłe życie i nie ma co wydziwiać.