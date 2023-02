Irina Shayk i Bradley Cooper "przyłapani" na KOLEJNYM RODZINNYM spacerze (ZDJĘCIA)

W 2019 roku w mediach gruchnęła wieść o rozstaniu Iriny Shayk i Bradleya Coopera . Mimo że mogło się wydawać, że hollywoodzki aktor postanowił ustatkować się u boku modelki, to uczucie jednak nie przetrwało. Ich rozstanie zbiegło się z premierą filmu "Narodziny gwiazdy", w którym aktor zagrał z Lady Gagą. Wówczas mówiono o domniemanym romansie z piosenkarką. Media na całym świecie plotkowały, że chemia, którą można było obserwować pomiędzy aktorami w produkcji - przeniosła się również do życia codziennego. Później Bradley dementował plotki, twierdząc, że ich zachowanie było tylko grą, mającą na celu wypromowanie produkcji.

Rozstanie Iriny i Bradleya choć zaskakujące, nie było typowym "hollywoodzkim rozstaniem". Utrzymywali dobre relacje i naprzemiennie wychowywali córkę. Co jakiś czas pojawiają się jednak informacje, że para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Niedawno aktor i modelka byli widziani na wspólnych wakacjach, a innym razem portal Page Six donosił, że wspólne wakacje to tylko początek zacieśniania ich więzów.

Rodzinny wyjazd skłonił ich do przemyśleń, że mogliby dać sobie kolejną szansę. To może nie historia jak z Jennifer Lopez i Benem Affleckiem, gdzie on zawsze był gdzieś z tyłu jej głowy, ale pomyśleli w końcu: "czemu nie?". I tak utrzymują ze sobą kontakt ze względu na córkę. Myślą, że może to już czas, żeby się ustatkować - opowiadało źródło serwisu.