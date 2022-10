Bradley Cooper i Irina Shayk ZNOWU RAZEM spacerują z 5-letnią córeczką po ulicach Nowego Jorku! (ZDJĘCIA)

Od dobrych paru miesięcy do mediów przenikają pogłoski, jakoby Cooper i Shayk wrócili do siebie. Para wspólnie wychowuje w końcu 5-letnią córkę Leę, istnieje więc okazja do regularnych spotkań i wspominania starych dobrych czasów. Ostatnio duet widziany był nawet na wspólnych wakacjach na Bahamach. Wygląda więc na to, że ogłoszenie ich ponownego zejścia jest już w zasadzie tylko formalnością.