Bradley Cooper i Irina Shayk ZNÓW SĄ PARĄ?! Wybrali się na wspólne wakacje (ZDJĘCIA)

U Bradleya wszystko zmienia się jednak niczym w kalejdoskopie i wiele wskazuje na to, że związek z Abudin przeszedł już do historii. Dowodem na taki scenariusz zdaje się być najnowszy post Iriny, który zamieściła w niedzielę na swoim profilu. Okazuje się, że 47-latek wybrał się z młodszą o 11 lat eks (?) na wakacje na Bahamy, gdzie czas upływa im na wygrzewaniu na niebiańskiej plaży i kąpielach w oceanie z zamieszkałymi na wyspie świniami. Na jednym ze zdjęć widzimy uśmiechniętą od ucha do ucha Rosjankę w bikini, tulącą się do umięśnionego aktora. Kolejne ujęcie przedstawia celebrytów moczących stopy w wodzie, w której roi się do rekinów. Gdyby ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości co do charakteru wypadu celebrytów na Karaiby, Irina dodała post serią zdjęć jedynie czerwone serduszko.